«See on puhtalt kultuurigenotsiid, mis praegu toimub, siin ei ole rohkem sõnu,» ütles Jõgi ja lisas, et PPA orkestri kaotamise plaan on kohati traagiline, sest paljud inimesed on selle uudise tõttu endast väljas.

Orkestris töötavad professionaalsed muusikud, kes on aastaid muusikat õppinud. Nüüd võib juhtuda, et hulk muusikuid jääb lihtsalt tööta. «Ütleme nii, et nooremad mängijad spetsialiseeruvad ümber. Kõige suurem mure on nende pärast, kes on terve elu mänginud orkestris instrumente. /.../ Nad on sellises eas, et neil ei ole kuhugi minna,» lausus Jõgi.