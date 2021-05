Homme avanevad uued ajad Covid-19 vaktsineerimiseks

Lisaks digiregistratuurile on neil, kellel interneti teel registreerumine keeruline, laupäeval alates kell 9 võimalik vaktsineerimiseks aega broneerida ka riigi infotelefonil 1247.

Uued ajad lisatakse üle Eesti. «Tagame võimaluse vaktsineerida igas maakonnas, kuid võib olla hetki, mil mõnes Eesti osas vabu aegu saadaval ei ole,» ütles Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. «Siis on mõistlik oodata ja tulla tagasi näiteks järgmisel nädalavahetusel. Ükski soovija vaktsiinist ilma ei jää. Kui on soov sõita kodukohast kaugemale vaktsineerima, tuleb lihtsalt arvestada, et teise doosi saamiseks tuleb ette võtta sama reis,» selgitas Seer.