Kaevurilinn tähistas juubelit viimase pangakontori sulgemisega

Eesti suuruselt viies linn Kohtla-Järve tähistas 15. juunil oma sünnipäeva sellega, et linnas pole enam ühegi panga filiaali – viimane neist, Swedbank, sulges just kaevurilinna 75. sünnipäeval oma kontori. «Kohtla-Järve on tupik,» tunnistab ka Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko.