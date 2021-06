Vaktsineerimisbroneeringuid tehakse poole vähem kui kevadel

Covid-19 töörühma meedianōunik Gea Otsa sõnul on alates järgmisest nädalast Pfizeri tarned senisest oluliselt väiksemad. «Seda põhjusel, et taastub algne graafik,» ütles ta. Vahepealsed suuremad tarned olid Otsa sõnul seotud sellega, et otsustati tarnida neljandasse kvartalisse kavandatud kogused ette – selleks, et saaks kiiremini inimesi vaktsineerida.