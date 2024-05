«Umbkeelsed vanemad panevad oma lapsed eesti lasteaeda ootusega, et neile õpetatakse selgeks eesti keel, aga see ei toimi nii – sealt tulevad hoopis pudikeelsed lapsed,» räägib kahe Lasnamäel lasteaias käiva lapse vanem. «Minu laste rühmas on eesti lapsed vähemuses ja ma ei usu, et seal nendega koos käivad vene lapsed on kooliajaks valmis eesti keelt rääkima. Mitte ainult nende kodudes, vaid ka lasteaias valitseb ju vene keel. Ometi on tegemist eesti lasteaiaga, mitte keelekümbluse või vene lasteaiaga. Miks peavad eesti lapsed olema muukeelsetele õpetajateks?»