Ohutusjuurdluse keskuse juhi Rene Arikase kokkuvõte kolmapäevasest päevast:

Täna tuvastasime, et Estonia sõukruvid ja sõuvõllid on vigastusteta. Sõukruvide labad on null-asendis. Samuti on vigastusteta mõlemad roolilehed. Erinevates kohtades on näha tuukrite poolt lõigatud avausi. Ahtrirambid on kinnises asendis ja samuti ei ole laevastabilisaatorid väljas ehk nad on tõmmatud laevakere sisse. Vrakist põhjapool ehk paremas pardas on pikk süvend laiusega 5 kuni 7 meetrit. Süvendi põhjas on liiv, osalt ka suuremaid ja väiksemaid kive. Süvendi sein on suhteliselt järsk, mis koosneb arvatavalt savi-moreeni segust.