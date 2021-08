Prokurör taotleb ärimees Mihkel Haaveli surma põhjustamises süüdistatavale vangistust

Vesi kaitsja vandeadvokaat Dmitri Školjar leidis, et tema kaitsealune tuleb selles traagilises juhtumis õigeks mõista.

Sündmuskohale saabunud politseipatrullile väitsid kannatanuga koos viibinud inimesed, et Haavel oli ise kukkunud ega andnud märku, et tema suhtes oleks toime pandud kuritegu. Süüdistuse järgi aga lõi Marko varahommikustel tundidel tekkinud juhusliku arusaamatuse käigus vähemalt kahe rusikahoobiga Haavelit ja just selle tagajärjel kukkus kannatanu peaga vastu tänavakive.