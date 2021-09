EKRE: oleme resoluutselt vastu sundvaktsineerimisele

«Rahvuskonservatiividena peame oluliseks ühiskonna sidusust ja oleme sügavalt häiritud riiklike sunnimehhanismide kehtestamise ning vaktsineerimata inimesi naeruvääristava kommunikatsiooni tõttu tekkinud vastasseisu pärast Eestis. Me peame vastuvõetamatuks olukorda, kus valitsus on asunud ühiskonnale agressiivselt peale suruma meetmeid, mille otstarbekus koroonakriisi lahendusena on küsitav,» teatas EKRE juhatus.

«Nagu on juhtinud tähelepanu õiguskantsler, rõhutame ka meie, et nii Eestis kui ka mujal maailmas kehtib jätkuvalt vaktsiinivabaduse põhimõte. Me ei lepi valitsuse valitud strateegiaga rakendada Eestis sisulist sundvaktsineerimist koos sellega kaasnevate karistusaktsioonidega, iseäranis olukorras, kus puudub konsensus vaktsiinide tõhususe ja ohutuse suhtes. Peame vastuvõetamatuks ja ebaseaduslikuks inimeste vallandamist või sellega ähvardamist. Me oleme vastu vaktsineerimiskohustuse kehtestamisele koolides, politseis ja kaitseväes ning kutsume inimesi üles survele mitte alluma. See on võitlus kõige põhimõttelisemate isikuvabaduste säilimise pärast,» kinnitas EKRE.

«Ühtlasi hoiatame, et politseinike ja kaitseväelaste vallandamine nende tervisevaliku tõttu kahjustab nii siseturvalisust kui riigi kaitsevõimet. Valitsuse kehtestatud lausaliste ja põhjendamatute piirangute näol on tegemist selge ülereageerimisega, mis annab soovitule vastupidise tulemuse – suur osa inimesi loobub protestist piiranguid järgimast või täidab neid formaalselt. Kriisi lahendamisele see kaasa ei aita. On selge, et vajame täpsemini sihitud ning kodanike põhiõigusi mittekahjustavaid meetmeid pandeemia ohjeldamisel,» tõdes EKRE.

EKRE juhatuse hinnangul tuleb vaktsineerimise kõrval panna suuremat rõhku uute ravimite ja ravimeetodite leidmisele ning rangemale kontrollile piiril.

EKRE viitab juulis läbi viidud avaliku arvamuse küsitlusele, mille kohaselt on valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel väga rahul 4 protsenti kodanikest, üldse ei ole rahul 26 protsenti.