Postimees piirist piirini ⟩ Kribu-krabu jõuab valimisprogrammi, elevante toas ei puututa

Ei saa öelda, et need kribu-krabuna näivad lubadused oleksid mõjuta tegemised – kolm kunstmurust elevanti Pärnu rannapargis on suvepealinnale kahtlemata kõvasti kuulsust toonud. Sel suvel oli vähe neid linnakülalisi, kes nende juures endlit või perepilti ei teinud.

Pärnusse uue autosilla rajamine on kirgi kütnud päris mitmete valimiste eel. Milline ja kuhu, see ei ole enam küsimus, sest sillakoridori kohta on otsus tehtud ja asjaajamine käib. Küll on aga pakuvad kõneainet küsimused, kust tuleb raha ja kes on mees, kelle käsi suure investeeringu kodukamarale toomises mängus on.

20 aastat vana teema

Nii võib arvata, et suvepealinna valimisdebattides ei pääse nüüdki 20 aastat aktuaalsena püsinud uue silla teemast. Koalitsioonipartnerite valimisliidu Pärnu Ühendab ja Keskerakonna programmides on selle ehitamine esimene punkt.