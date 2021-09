Martin Helme: kliimakriisi ei eksisteeri ning planeedil pole häda midagi

«Teoreetikud ja rohepöörajad rääkisid meile pilvepiiril hõljudes, kui kohutav on see, et Eesti toodab ise elektrit ja kui räpane see on ja mida kiiremini ära lõpetada, seda parem on,» rääkis Helme.

«See elektri hind, mis meil praegu on, on rohepöörde esimesed kibedad viljad. Asi läheb järjest hullemaks,» usub ta.

Helme arvates näitab elektrihinna tõus ka seda, et jutt ühtsest Balti ja Põhjala elektriturust ei vasta absoluutselt tõele. Puuduseks peab ta ka korralike elektriühenduste puudumist Skandinaaviamaadega.

«Eesti on kujunenud Euroopa kõige kõrgema elektrihinnaga riigiks,» sõnas Helme. Tema sõnul kavatseb valitsus olukorda veelgi halvendada, kui tõstab aktsiisid tagasi sellele tasemele, kus need olid enne pandeemiat.

«Kui valitsus tõepoolest tõstab elektri-, gaasi- ja diisliaktsiisi, siis mina teen kalli viski lahti,» lubas Helme. Pool aastat enne riigikogu valimisi ja hinnaralli tingimustes seda teha on endise rahandusministri arvates äärmiselt rumal. «See on hullumeelsus, kui nad seda teevad,» arvab ta.

Helme märkis, et tänasest elektrihinnast rohkem kui pool on CO2 kvoot, mis on tegelikult maks. Küsimusele, mida siis teha, vastas saatekülaline, et Eesti peaks ETS ehk heitkogustega kauplemise süsteemis osalemise peatama. «Ütleme, et meil on energiajulgeoleku ja majanduse stabiilsuse seisukohalt tarvis katkestada ETS-süsteemis olemine ja kogu lugu,» soovitas Helme.

Samuti on elektrihinda võimalik Helme meelest kahandada keskkonnatasude vähendamise kaudu.

Saatejuhi küsimusele, millise planeedi tahaks Martin Helme lapselastele pärandada, vastas EKRE esimees, et «planeedil ei ole häda mitte midagi». «Kliimakriisi ei eksisteeri. See on väljamõeldis,» avaldas ta veendumust.

Saatekülaline viitas ÜRO kliimapaneelile, mis ütleb, et kliima on planeedil kõikunud mitu miljardit aastat ja inimese osa selles on «väga väike».