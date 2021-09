Riisalu: Tallinn võiks filmilinnaku tuleva aasta lõpuks valmis ehitada

Riisalu ütles linnavalitsuse pressikonverentsil, et praegu on olemas ehitusluba 6300-ruutmeetrise brutopinnaga filmistuudio ehitamiseks ning seega võiks kohe alustada ehitustöödega. Need tööd võtavad tema sõnul aega ligikaudu 1,5 aastat.

Esmaspäeval kinnitas riigikogu riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea, lisades sellesse Tallinna filmilinnaku. Filmilinnak on nimekirjas viiendal kohal.

Tallinna abilinnapea sõnul on riigikogu otsus positiivne, kuid see tähendab siiski seda, et filmilinnak saaks eeldatavalt riigi poolt rahastuse alles 2023. aastal.

Seetõttu leiab Riisalu, et linn ja riik peaksid alustama läbirääkimisi, et sellele probleemile võimalikult kiiresti lahendus leida. Tallinna abilinnapea sõnul on mõistlik alustada filmilinnaku ehitust võimalikult vara, sest filmiinimesed väga ootavad seda ning ühtlasi on sel positiivne mõju majandusele.