Taliban keelas Helmandis juuksuritel habemeajamise

Juuksuritele, kes reeglit rikuvad, on lubatud tavapäraselt karme karistusi.

ÜRO kõrge ametnik hoiatas äsjases usutluses uudisteagentuurile AFP, et Afganistan on silmitsi peatse näljahädaga, kuna talv läheneb ja Talibani võimuletulek on riigiteenuseid tugevasti häirinud.