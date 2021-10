Reitingud: EKRE napp edu Reformierakonna ees püsib

Viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 24,8 protsenti, Reformierakonda 24,1 protsenti ja Keskerakonda 19,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Nädalaga toimunud muutused reitingutabelis jäid 0,4 protsendipunkti piiresse, seega ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud. Liidrikohal on EKRE, kelle edu Reformierakonna ees on 0,7 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva Keskerakond jääb Reformierakonnast 4,8 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) üheksa protsendiga ning Isamaa 6,8 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,4 protsenti ja opositsioonierakondi 40,6 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölder ütles, et kui eelmiseid nädalaid iseloomustas Reformierakonna toetuse kiire langus ja EKRE toetuse kiire kasv, siis käesoleval nädalal on näha, et see trend on peatunud ning viimasel küsitlusnädalal nelja nädala keskmisesse lisandunud tulemused näitavad, et Reformierakond parandas oluliselt oma positsiooni ning EKRE viimase nädala tulemus oli üle mitme nädala nende madalaim.

«Kuid see kindlasti ei tähenda, et olukord nende kahe vahel oleks nö lahendatud. Pingeline heitlus EKRE ja Reformierakonna vahel kujuneb peagi otseselt ümber 2023. aasta riigikogu valimiste kampaaniaks,» märkis Mölder.