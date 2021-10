Ministeerium tahab koolides testida ka alla 12-aastaseid

«Kui meil õnnestub seda teha pulgakommi meetodiga – efektiivselt on see tampooni lutsutamine. See ei ole kellelegi kuhugi sügavale ninaneelu pulgaga ronimine. Ma ei usu, et kellelgi oleks selle vastu väga midagi, aga me ei tea täpselt. Vähemalt see ei ole invasiivne test. Seda saaksid teha lapsed täiesti ise. Proovid korjatakse lihtsalt kokku ja saadetakse Synlabi või mujale testimiseks. See vähendaks oluliselt koormust, sest seda ei peaks tegema meditsiiniline personal,» rääkis Kadastik.