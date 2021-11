Leiti esimesena Eesti vabaduse eest langenud mehe haud

Kui aastakümneid arvati, et esimesena langes Eesti vabaduse eest Tallinnas Rannavärava lahingus Omakaitse mees Johann Muischnek, siis kolm aastat tagasi avastas Vabadussõja Ajaloo Seltsi liige Ain Krillo, et see ei vasta tõele. Muischnek sai enamlaste kuulist haavata 24. veebruaril 1918 ja suri päev hiljem, 25. veebruaril.