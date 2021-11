KAS OLED NÄINUD? ⟩ Setomaal jäi kadunuks sõbra juurde minema hakanud mees

Politseile laekus reedel, 19. novembri õhtul teade, et Võru maakonnas Setomaa vallas Ulaskova külas on kaduma läinud 53-aastane Aivar.

Aivaril oli seljas must jope ja jalas tumesinised tunked, mille küljel helkurribad. Jalas võisid tal olla töösaapad. Mees on 176 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on lühike habe ja hallid juuksed. Aivari eritunnuseks on, et tema üks käsi ei liigu hästi.