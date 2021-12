Homme on jõulud. Aasta pimedaim aeg, mis lubab siiski peatset valguse võitu. Aeg, mille veedame kodus koos pere ja lähedastega, ühine rõõmus ja helge aeg. Sugulased istuvad peolauda, kuusk on tulesäras, kuid üks koht laua ääres on tühi.