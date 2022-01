Presidendi vastuvõtt toimub taas pealtvaatajateta

Riigipea kõne ja kontsertetendus jõuab inimesteni Estonia teatrimajast ning ülekannet vahendab Eesti Televisioon. Ühtlasi on ETV eriprogrammi tähelepanu tublidel inimestel, kes on andnud oma panuse Eesti elu paremaks muutmises.

«Tänavu on kontsertlavastus ja presidendi kõne ilma pealtvaatajateta ning samuti jääb ära vabariigi aastapäeva vastuvõtt, kuna meie soov ja ka kohustus on kaitsta oma külalisi. Ühiskonda on hoiatatud koroonaviiruse hiidlaine saabumise eest, mille kohta näeme kasvava nakkuse levikust märke juba praegu. Loodetavasti jääb see viimaseks korraks, mil sarnaselt teiste riikidega peame viirusekriisi tõttu Eesti riigi sünnipäeva õhtut tähistama koduseinte vahel koos lähedastega,» põhjendas presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt.