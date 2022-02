Nädalavahetusel on Tallinnas taas rasked teeolud

Linn tegeleb jätkuvalt lume väljavedamisega ja alates möödunud nädalavahetuse lumetormist on linnast välja veetud päevas 16 000 kuupmeetrit ehk ühe raekoja hoone jagu lund päevas.

Tallinna linna lepingupartnerid tänavapuhastusettevõtted on kõrgendatud valmisolekus kogu olemasoleva tänavakoristustehnikaga, kaasatud on täiendavat lume äraveo tehnikat. Kokku on linna partnerid ja munitsipaalhooldusüksus valmis saatma tänavatele kuni 120 ühikut erinevat lumekoristustehnikat.