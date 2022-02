Tallinna teedele puistati ööpäeva jooksul üle 270 tonni graniitsõelmeid

Tallinna tänavailt on sellel talvel ära veetud 500 000 kuupmeetrit ehk 33 333 veoautokoormat lund, sellest 12 445 kuupmeetrit ehk 830 koormat viimase ööpäevaga.

«Lumekoristuse ja libedusetõrjega on praegu hõivatud 207 ühikut tehnikat. Majandus- ja taristuministri kehtestatud tee seisundinõuete määruse kohaselt on jalg- ja jalgrattateedel libedusetõrje hooldustsükliks kaheksa tundi. Paraku tuleb tunnistada, et linna hoolduspartnerid ei ole teinud vajalikke ettevalmistusi ja reageerinud olukorrale piisavalt kiiresti,» märkis keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.