Blinkeni sõnul Venemaa võib alustada invasiooni enne hommikut

«Jah. Kahjuks on Venemaa viinud oma väed täisvalmidusse piki Ukraina piiri - põhjas, idas, lõunas. Näib, et kõik on valmis selleks, et Venemaa saaks ette võtta suure agressiooni Ukraina vastu,» ütles Blinken vastuseks USA meediakanali NBC ajakirjaniku küsimusele.