Kaja Kallas välismeedias: naisjuhtidega kaasneb vähem vägivalda

«Kui ma näen pilte Ukrainast, kui ma teen otsuseid neile rohkem abi anda, mõtlen ma pidevalt ka sellele, kui kurb see on, et kogu see hävitatud sõjatehnika ei too kasu ühegi riigi majandusele ega hüve ühelegi inimesele,» ütles Kallas The Sunday Timesile. «Võib-olla see kõlab väga seksistlikult, aga ma ikkagi ütlen seda: nende jaoks, kes on ilmale toonud inimese, on teise ema lapselt elu võtmine lihtsalt väga julm.»