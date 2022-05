Erakondade reitingud: Eesti 200 toetus on jätkuvalt languses

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 21,9 protsenti ja Keskerakonda 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna ja teisel kohal oleva EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud ja kaht erakonda lahutab reitingutabelis 10,1 protsendipunkti. Mõnevõrra on paranenud kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus. Kui märtsi keskpaigaks oli see langenud lähiajaloo madalaimale tasemele, siis madalpunktiga võrreldes on praegune tulemus 1,5 protsendipunkti võrra kõrgem.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,8 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,3 protsendiga ning Isamaa 5,3 protsendiga. Eesti 200 toetus jätkas langust ning nädalaga kaotas parlamendiväline erakond oma toetusest veel 1,8 protsendipunkti. Võrreldes märtsi alguses saavutatud tipuga on oma toetus langenud 5,9 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 49,8 protsenti ja opositsioonierakondi 33,5 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul paistab suurima ja olulisima muutusena erakondade toetuses sel nädalal silma Eesti 200 toetuse jätkuv järsk langus.

«Erakonna langust on märgata nii suhtelises kui ka absoluutses toetuses, mis võtab arvesse ka eelistust mitteomavate kodanike osakaalu. Viimase kahe kuu jooksul on Eesti 200 olnud ainus erakond, kes on ka absoluutarvudes väga märkimisväärsel hulgal oma kandepinda kaotanud, kuigi väiksemaid kaotusi on olnud ka teistel. Erakonna toetuse langus on olnud laiapõhjaline, toetusnumbrite vähenemist on näha praktiliselt kõikides peamistes valijagruppides,» märkis Mölder.

Teiste erakondade toetus on võrreldes eelmise nädalaga muutunud oluliselt vähem. «Näeme, et Reformierakonna toetuse kasvutrend jätkub, kuid selle kasvu tempo vähemalt käesoleval nädalal ei ole märkimisväärne. EKRE toetus püsib stabiilne ning mis puudutab Keskerakonda, siis on märke sellest, et nende toetus on viimasel ajal hakanud vaikselt kosuma. Viimastel nädalatel on toetust juurde võidetud nii eesti kui vene valijate hulgas, samas on vene valijate hulgas eelistuseta vastajate osakaal tõusnud rekordilisele tasemele 56 protsendi lähedal,» ütles Mölder.