Riigikantselei julgeolekujuhiks saab Erkki Tori

Tori alustas riigikantseleis tööd 2017. aastal peaministri julgeolekunõunikuna, möödunud aasta kevadel sai temast riigisekretäri nõunik. Tori on töötanud nii kaitseministeeriumis kui ka Eesti Vabariigi alalises esinduses NATO juures.

Peterkop ütles, et juulis ametisse asuval Toril on hea ettevalmistus uueks ametiks – tal on lai kogemus kogu laia riigikaitse ulatuses.