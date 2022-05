Kallas Timmermansile: rohepöörde käigus ei tohi kedagi abita jätta

Kohtumisel Timmermansiga rõhutas peaminister, et Eesti toetab Euroopa Liidu ambitsiooni vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 55 protsenti võrra võrreldes 1990. aasta tasemega, kuid tähtis on tagada sellele ühiskonna toetus.

Eesti soovib, et plaanitavad muudatused kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis tagaksid ettevõtetele stabiilse ja ennustatava CO2 hinna. Metsanduse ja maakasutuse puhul on Eesti jaoks oluline, et eesmärkide seadmisel arvestatakse metsarikaste riikide olukorraga, ning et sotsiaalmajanduslike, looduslike ja ühiskondlike ootuste vahel oleks tagatud tasakaal.