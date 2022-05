KULTUURI KODA ⟩ Muutuv maailm. Kuidas edasi?

Kuidas leida vaatamata erinevatele maailmavaadetele ühisosa? Kuidas arendada kihistunut ja erimeelsustes ühiskonda? Selleks, et mõtestada toimuvat, on omavahel vaja arutleda.

Kuidas suhtuda Venemaa inimestesse ja vene kultuuri loojatesse? Putini toetajate puhul on asi selge. Aga lisaks on Venemaal alati olnud dissidente ja humaniste, intelligentsi hulgas, kes on režiimi löögi all.