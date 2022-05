Kirikufondi esimese viie kuu annetused kolmekordistusid

Kirikufond on tänavu jaganud annetusi 18 kirikule, kokku 72 000 eurot.

«Eesti inimeste lahkus ajal, kui meie ühiskonda on tabanud mitu kriisi, on tänuväärne ja hindan seda kõrgelt,» ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma. «Eesti kultuuri- ja arhitektuuripärandi säilitamine tagab kogu ühiskonna jätkusuutlikkuse. Samas on palju inimesi, kellel on huvi toetada kodukoha kultuuri ja kirikut, millega tal on tugev isiklik side, isegi kui ta enam kodukohas ei alaliselt ei ela. Paljud on siiani kodukoha kiriku liikmed, on seal ristitud, laulatatud või on lähedased sealt ära saadetud. Heas korras kirikus on võimalik teha läbi aasta kontserte ja muidu kogukonnaüritusi, mistõttu kohaliku kiriku roll on oluliselt tähtsam kui üksnes jumalateenistuse läbiviimise koht, mis on loomulikult kiriku põhiülesanne,» rääkis Viilma.

«Kirikufondist on viimase aasta-paari jooksul tuge saanud üle veerandsaja kiriku, osad rohkem, teised veidi vähem, kuid iga panus on olnud siiski väga oluline,» ütles Kirikufondi nõukogu esimees Indrek Laul. «Hoonete heakord on tähtis, kuid väga oluline on ka kirikute võime korraldada teenistusi ja kirikute igapäevatööd. See on valdavas osas kohaliku koguduse kanda, kuid hea on, kui eriti väikesemad kogudused ei pea kogu oma finantsvõimekust panema riiklikult tähtsate muinsuste hävimise vältimisse. Seepärast usume, et lisaks riiklikule toele on eraalgatuslikud annetused selleks lähiaastatel hädavajalikud. Ning mis kõige tähtsam: Eesti inimestel on annetamise vastu kõrge huvi. Me tahame, et Eesti kirikud saavad korda ja jäävad korda. Kirikud aitavad korda teha Eesti inimesed, nad on meie rahva vaimse tervise hoidjad ja kaitsjad.»

«Kirikufondi eesmärk on teha korda kõik EELK sadakond kehvas seisus kirikut ning on erakordselt tore, et väga paljud Eesti inimesed ja ettevõtted on andnud selleks oma panuse,» ütles Kirikufondi juhataja Janek Mäggi. «Sellel aastal soovime annetuste mahtu eelmise aastaga võrreldes kasvatada kaks kuni kolm korda ning täna oleme graafikus. Eesti inimesed tahavad annetada, et meie unikaalne kultuuripärand säiliks, kuid see tuleb neile lihtsaks teha. Kindlasti aitab Kirikufondi keskne kampaaniate korraldamine ka kirikuid. Kirikud on ainsad hooned, mille on alles ja mille ajalugu ulatub sügavasse keskaega. Me peame neid iga hinna eest hoidma – see ei ole mitte ainult meie võimalus, see on meie kohustus.»

15 kirikut, kelle jaoks annetusi koguti, said kokku 39 000 eurot ning kogumine jätkub. Tallinna Piiskoplikule Toomkirikule annetati 14 412 eurot, Äksi Andrease kirikule 5318 eurot, Sangaste Püha Andrease kirikule 3138 eurot, Rakvere Kolmainu kirikule 2734 eurot, Lihula Eliisabeti kirikule 2604 eurot, Koeru Maarja-Magdaleena kirikule 2210, Urvaste Püha Urbanuse kirikule 1664 eurot, Muhu Katariina kirikule 1604 eurot, Pärnu-Jaagupi kirikule 1290 eurot, Juuru Mihkli kirikule 1009 eurot, Suure-Jaani Johannese kirikule 761 eurot, Lohusuu kirikule 741 eurot, Jõhvi Mihkli kirikule 641 eurot, Põlva Püha Neitsi Maarja kirikule 511 eurot, Kassari kabelile ning Käina Maritini kirikule 426 eurot.