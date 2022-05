Merejalaväelased kogesid saarlaste valvsust

Kui uhkeid ristluslaevu on sadama ristluslaevade alal randunud varemgi, siis sedasorti sõjalaev külastas Eesti pealinna esimest korda. Tavapärane polnud seegi, et mitmeotstarbelise dessantlaeva pardale üldse kedagi ringi vaatama lubati. Ameeriklased pakkusid aga mitmele meediaväljaandele selle võimaluse. Tõsi, seda suhteliselt piiratud aja vältel ning laevapere valvsa pilgu all.