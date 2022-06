Zelenskõi rääkis olukorrast tööreisil külastatud piirkondades

Riigipea teatas oma igaõhtuses videosõnumis, et külastas Zaporižžja piirkonda, kus kohtus sõjaväejuhtkonna ja kohalike võimudesindajatega. Ühtlasi käis president sõjaväe positsioonidel ja kuulas ettekandeid olukorra kohta piirkonnas.

President lisas, et kohtus ka Zaporižžjas peavarju leidnud Mariupoli elanikega. Zelenskõi sõnul on enamik neist ilma meesteta naised. Paljudel on mehed rindel ja osa sõjas hukkunud.