Politsei pidas kinni Narva tankile propagandat teinud Vene ajakirjanikud

Väljaanne teatas hiljem, et ajakirjanikelt võeti mobiiltelefonid, mistõttu ei ole nendega võimalik ühendust saada.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Urmas Elmi sõnul sisenesid reede lõuna paiku läbi Narva piiripunkti Eestisse kaks Venemaa kodanikku, 30-aastane naine ja 40-aastane mees. Nad esitasid piiril Itaalia ja Soome poolt välja antud Schengeni viisad ning väitsid, et on turismireisil.

Piirivalvebüroo juht rõhutas, et turismi eesmärgil reisil olles ei ole lubatud teha tööd, see on viisarežiimi rikkumine. «Seega tühistab PPA nende viisad, neile määratakse Eestisse sisenemise keeld ning nad saadetakse Venemaale tagasi.»