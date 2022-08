Meki kaubamärgi all tuntud OÜ Freezedry juhatuse liige Mervi Kangur märkis, et elu muudab keeruliseks elektri hind. Lääne-Virumaal Simunas marjade külmkuivatamisega tegeleva väikeettevõte juht nentis, et kui varem oli ühe kilo külmutamise omahind 7–8 senti, siis nüüd 35 senti.