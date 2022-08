ESSEE ⟩ Kuidas vabatahtlik merepäästja riiki kaitseb

Vabatahtlikud päästjad on päris hea esmaabikoolitusega ja neil on tavalisest rohkem esmaabivahendeid. Igasuguses kriisiolukorras on elupäästmine väga vajalik oskus. Kuna vabatahtlikud merepäästjad tegelevad ka tehnikaga, siis on meil ülihea ülevaade piirkonna tehnikast ja inimeste oskustest selle tehnikaga tegutseda.

Vabatahtlikel päästjatel on oma tugev võrgustik oma sidepidamiskanalitega. Ka selliste riiklike sidekanalitega, mis võivad toimida ka juhul, kui tavaline mobiililevi on kadunud. Loomulikult tunnevad päästjad hästi kohalikke inimesi ja olusid ning vabatahtlikud merepäästjad ka kohalikku rannikut ja merd. See teadmine on kindlasti abiks kaitseväele ja mereväele eriti.

Seega vabatahtliku päästja olemusse ja koolitusse on sisse kirjutatud hakkamasaamine igasugustes keerulistes oludes. Laiapindse riigikaitse seisukohast on vabatahtlike päästjate olemasolu kogukondades ülitähtis. See teadmine annab meie inimestele turvatunde, et kui peaks juhtuma kõige hullem, on ikkagi keegi siinsamas kõrval, kes on treenitud ja varustatud ning valmis elusid päästma. See ei tähenda, et vabatahtlik päästja kuidagi väldiks sõjaväge või rindele sattumist. Suure tõenäosusega paljud meist mobiliseeritakse ja tagalasse jäävad tegutsema pigem need, kes mobilisatsiooni alla ei lähe. Kuigi, vaadeldes praegu Venemaa totaalsõda Ukrainas, on raske öelda, kus on tagala.