Suvekuumus taandub vaikselt: homme on kõigest 25 kraadi

Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, paiguti võib tekkida udu. Ida pool on pilvisem ja vihmahoogudega ilm, kohati võib olla äikest. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub põhjakaarest 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 14-19 kraadi.

Peipsi järvel pöördub tuul lõunakaarest põhjakaarde ja puhub 2-7 m/s, äikese korral on tuul puhanguline. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Sajab hoovihma ning võib äikest olla. Nähtavus on hea, sajus halb. Sooja on 17-20 kraadi.

Päeval on nii päikest kui ka pilvelaamu. Mõnes kohas sajab hoovihma, võib olla äikest, suurem on sajuhoogude tõenäosus Eesti ida- ja kaguosas. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 19-25 kraadi.