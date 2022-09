VIDEO ⟩ Kaja Kallas: kes tegeleb energiakriisiga, kes lihvib tantsusamme

«Kindlasti olete kätte saanud ka augustikuu elektriarve, mis tõi jahmatuse. Paratamatus on see, et see on alles algus. Raske talv on tulemas. Saamegi rääkida sellest, mida me saame selleks teha,» rääkis Kallas. Ta märkis, et kõik raskused on seotud sõjaga Ukrainas, mille alustas Venemaa.

«Talveks valmistudes me peame rääkima sellest, et peame nüüd elektrienergiat kokku hoidma. Väga paljud teist on sellele mõelnud ja tegutsenud.»

Kuidas selgitada vanurile, et ma ei saa tal tuba soojaks kütta, kuna pensionist ei jätku elektriarveteks ja ka ravimiteks? «See on suur mure, millega me tegeleme. Me ei jäta mitte kedagi hätta! Oleme haavatavatele perekondandele tõstnud toimetulekutoetust,» vastas Kallas.

Elekter, pensionid ja punamonumendid

Riigikogus on ka elektri universaalteenuse eelnõu. Lisaks on valitsus kokku leppinud elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete tasumise toetamise. «Peredest rääkides oleme kokku leppinud ka selles, et oluliselt tõusevad pere- ja ka lastetoetused,» lisas Kallas. Ka tõstetakse alates 1. jaanuarist tulumaksuvaba miinimumi.

Eakate abistamiseks tõuseb uuest aastast pensioni baasosa. Lisaks kasvab keskmine vanaduspension. «Kokku kasvab 42 euro võrra ehk see on kiireim kasv, mis on lähiajaloos tehtud,» lausus Kallas. «Ei ole ükski inimene ega ka eelmised ja praegune valitsus süüdi selles, et see energiahind on selline.»