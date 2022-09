ESIMENE KEELUPÄEV ⟩ PPA: Eestisse on üritanud siseneda vaid üksikud Vene kodanikud

Teatavasti ei tohi alates 19. septembrist Eestisse siseneda ka need Venemaa kodanikud, kellele on Schengeni lühiajalise viisa väljastanud mõni teine riik.

PPA kinnitusel on info piiri taga hästi liikunud ning massiliselt ei ole PPA pidanud riiki sisenemist seni tõkestama. «Kokku oleme 12 tunni jooksul uue piirangu tõttu peatanud kuue Venemaa kodaniku Eestisse tulemise, kõik need juhtumid on olnud Narvas,» teatas PPA pärastlõunal tehtud postituses.

Ühel juhul oli inimene piirangust teadlik, kuid üritas sellele vaatamata Eestisse siseneda. «Paaril juhul on inimesed soovinud kasutada erandit lähisugulase juurde tulekuks, kuid ei ole teadnud, et seda saab teha vaid juhul, kui lähisugulasel on Eestis pikaajaline elamisluba, mitte tähtajaline,» märgitakse postituses.

Ühel juhul tuvastasid Eesti piirivalvurid, et lapselaps, kelle juurde Venemaa kodanik soovis külla, ei elagi tegelikult Eestis.