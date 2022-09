Tallinn soovib muuta kogu Pika tänava autovabaks

Kuni 7. oktoobrini oodatakse linlastelt selle kohta tagasisidet. Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul annaks Pika tänava kui vanalinna ühe olulisima tuiksoone rekonstrueerimisele palju lisandväärtust, kui see oleks pärast uuendamist ainult jalakäijate ja teiste kergliiklejate päralt. «Järk-järgult on vanalinnas autovaba tsooni laiendatud ja kaalume selle kehtestamist ka kogu Pika tänava ulatuses. See aitaks märkimisväärselt tõsta jalakäijate ohutust ning sellisel juhul saaks tänavaruumi ilusamaks ja mõnusamaks kujundada,» sõnas Svet.