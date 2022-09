Ministeerium asus korrastama ülikoolis õppimist: samal ajal mitmel õppekaval õppida ei saa

Seletuskirjas on öeldud, et üliõpilasele jääb õigus kaks korda ümber mõelda, kuid kolmandat korda samal astmel õppima asudes tekib tal kohustus oma õpingute eest täies ulatuses tasuda. Eelnõu muudatuse kohaselt saab õppekulude hüvitamist nõuda ka neilt üliõpilastelt, kes on suure osa semestrist õppetöös osalenud ja katkestavad õpingud enne semestri lõppu. Samal ajal kahel või ka enamal õppekaval täiskoormusega õppimine tekitab põhjendatud kahtluse, kas üliõpilane osaleb õpingutel nõutud mahus ja omandab vajalikud teadmised. Eelnõuga kaotatakse õigus samal ajal tasuta mitmel õppekaval õppida.