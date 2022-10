Kohalolija meeleavaldusest: arvan, et kolmesendine elektri hind on lihtsalt vahuajamine

Meeleavaldust jälgiv Ene rääkis, et tuli kohale seepärast, et vaadata ja kuulata, mida kogunemisel räägitakse ning teada saada, kas tõesti on elektri hinda võimalik alandada. «See pakubki praegu kõige rohkem huvi, mitte midagi muud.»

Ta lausus, et ei ole EKRE pooldaja ega taha üldse poliitikasse sekkuda, aga kuna Martin Helme on lubanud, et elektri hind võib minna kolme sendi peale, siis on päris huvitav kuulata, kuidas seda teha saab.

«Aga ma kahtlen selles väga sügavalt, arvan, et see on lihtsalt üks vahu üles ajamine.»