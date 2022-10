Borrell: Ukraina laste röövimine on järjekordne sõjakuritegu

«Jätkame massiliste julmuste paljastamist ja informatsiooni uurimist Venemaa vägede süstemaatilise Ukrainast laste röövimise kohta. Kui see kinnitust leiab, siis on see võrdne järjekordse sõjakuriteoga. Ning võitlust karistamatuse vastu tuleb tõhustada. Oleme juba arutanud, kuidas seda teha,» rõhutas Borrell.