Euroopa riigi- ja valitsusjuhid leppisid kokku ühistes energiahangetes ja energiasäästu meetmetes

Riigi- ja valitsusjuhid otsustasid liikuda edasi Euroopa Komisjoni kavaga leidmaks gaasihoidlate täitmiseks tarnijad ühiselt. «Uued tarnepartnerid tagavad varustuskindluse ning ühishanked omakorda mõistliku hinna tarbijatele koos gaasihinna piiramisega. Praeguses olukorras on hädavajalik kaaluda kõiki lahendusi ning gaasi hinnalagi on üks võimalus, kuid see ei ole pikaajaline võluvits, sest see võib kasvatada tarbimist ning piiratud tarnijate puhul võib seada ohtu varustuskindluse. Samuti tuleb leida vahendid hinnalae ja tegelikkuse vahe katmiseks,» märkis peaminister.