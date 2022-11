Kristiines nõuti majaomanike vabastamist kõnniteedelt lume rookimisest

«Isamaa fraktsiooni liikmed on teinud linnavalitsusele korduvalt ettepanekuid võtta lumekoristus linna tänavatel linna vastutada ning vabastada koduomanikud teoorjusest. Täna tutvustati Tondi kasarmute juures talihooldustehnikat ning Isamaa kinkis linnaosavanemale katkise lumelabida, et probleemi meelde tuletada,» ütles fraktsiooni esimees Karl Sander Kase.

Fraktsiooni liige Priidu Pärna tuletas meelde, et linna kõnniteede hoolduses on ridamisi probleeme. «Linnade ja valdade liidu tänavu läbiviidud küsitluse kohaselt ca 65 % omavalitsustes KOV ise täielikult või osaliselt korraldab talvist kõnniteede hooldust. Tallinn jõuka ja innovatiivse omavalitsusena pole seda seni suutnud. Isamaa rõhutas juba kohalike valimiste eel, et linna eraomanikud tuleks vabastada linna kõnniteede hooldamise kohustusest ning ootame linnajuhtidelt jätkuvalt tegusid,» rääkis Pärna.

Kase sõnul on küsimus põhimõttes. «Linn peaks suutma linnale kuuluvaid teid ja tänavaid ise puhastada. Täna on see kohustus delegeeritud eraomanikele ning teehoolduse kvaliteet sõltub paljuski iga koduomaniku enda tervisest. Andsime Kristiine linnaosavanemale Jaanus Riibele täna üle ühe vana katkise lumelabida, mis on võrreldes kasutusel oleva teehooldustehnika ja sahkadega vilets vahend linna tänavate hooldamiseks,» ütles Kase.