Telesaade lahkas Marko Mihkelsoni juhtumit

Kui Mihkelsonid on veendunud, et nad on vabandust palunud, siis Maria Mägi-Rohtmets on teist meelt. On vabandusi, mis tulevad südamest ja on vabandusi, mis tehakse sellepärast, et pahategu tuli kuidagi välja ja on vaja kuidagi karistust pisendada. «Marko Mihkelson ei ole ise tunnistanud, et ta oleks käitunud halvasti. See oli niisugune esialgne väikese ehmatuse peale, aga tema edaspidine käitumine on olnud ju see, et ta on rääkinud, kuidas mitte midagi ei ole juhtunud, mitte midagi ta ei ole valesti teinud ja on hakanud nimetama, mis on ka viimastel päevadel välja tulnud, et hoopiski teda on kiusatud, terroriseeritud ja tal on väga raske elada – kõik teised on kuidagi halvasti käitunud ja süüdi.»