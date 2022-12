KÜSIMUST POLE ⟩ «Vanaisa lasti maha, aga teisiti ei saanudki!» Inimesed tänaval jagavad oma mõtteid

Viktor: «GULAG oli vajalik, see oli hea. Nii oli vaja, muidu poleks püsima jäädud. Lihtsalt jagati kõik materiaalselt ära, aga tehaseid arendati. Mu enda vanaisa, eestlane, lasti maha, aga kui ma sellesse asjasse süvenesin, sain aru, et teisiti ei saanudki. Aga mida oleks saanud Stalini asemel olles teha? Riik on laastatud, keegi ei taha tööd teha, kõik joovad end täis, kes saavad. Tal oli õigus. Muidugi ei saa tänaval niimoodi kõigile seletada, et vaja on töötada, tuli kõik kokku koguda – vaja oli karmilt distsiplineerida.»