Zelenskõi: Venemaa kavandatav agressioonilaine peab jääma viimaseks

«Tahan täna tänada ka Taanit pärast vestlust peaminister Mette Frederikseniga. Teavitasin teda praegusest olukorrast rindel, et Venemaa plaanib nüüd lähikuudel uut agressioonilainet. Peame tegema nii, et see laine jääks viimaseks. Terroristidele ei tohi jätta ainsatki võimalust revanšiks,» rääkis Zelenskõi.