KULTUURI KODA ⟩ Loovisikud vajavad toetust

Taskuhäälingus "Kultuuri Koda" on külas (vasakult) Georg Merilo, Veikko Luhalaid, Oleg Pissarenko ja saatejuht Heili Vaus-Tamm.

Eesti Kultuuri Koda on välja töötanud tugisüsteemi, et pakkuda loovisikutele konsultatsioone ja koolitusi terves reas valdkondades, PR-oskustest psühholoogilise ja juriidilise nõustamiseni. Mida täpsemalt see endast kujutab?