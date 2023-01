«Täitsa kurb õnnetus!» Kaitseminister Pevkuri auto sõitis põdrale otsa, loom hukkus

«Täitsa kurb õnnetus! Põdrake lihtsalt jalutas otse ette. Ei olnud võimalust autojuhil ka kuskile kõrvale põigata. Kahjuks loom hukkus,» teatas Pevkur Postimehele. «Põder lendas arvatavasti meie autost üles ja vastassuunas võttis teise auto ka veel maha. Õnneks jäid kõik terveks – see on kõige olulisem. Välja arvatud põder, kahjuks,» tõdes minister.

Põdraga kokku põrganud auto saatus on lahtine. Ilmselt läheb sõiduk siiski mahakandmisele. «Auto tuleb talle järele ja viib Tallinnasse tagasi. Peab ära hindama, kas on võimalik taastada või läheb mahakandmisele – mina seda hinnangut küll ei oska anda. Esmasel pilgul ütleksin, et on keeruline taastada. Küljepiire on katki,» märkis Pevkur, lisades, et nüüd peab hakkama hindama, kui suure rahalise kahju õnnetus tekitas.