NÄDALA PERSOON ⟩ Kauksi Ülle: kas ma peaksin end avalikult põlema panema?

Võromaa tulipunkt asub praegu Nursipalus, kus riik soovib laiendada kaitseväe harjutusvälja, millele jääb ette 21 kodu. 11 590 inimest on andnud allkirja harjutusvälja laiendamise vastu, nende hulgas Kauksi Ülle ja Epp Petrone.

Istume hubases ateljees Setomaal Obinitsas keset täpilisi tasse ja ristpistes patju lõõmava kamina ees. Kauksi Ülle ja tema kaasa Riitsaare Evar on siia loonud oma maailma. Igal maailmal on oma hind ja Setomaale panustatud energia on ehk tulnud Võromaa arvelt?