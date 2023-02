RIA peadirektor: Eesti on Venemaaga kübersõjas

Rahasüst aitab ründeid ennetada

Noormaa lisas, et RIA aitab tagada digiriigi toimimise riigisektoris ning igale poole ei jõuta. «Meie seire leiab päevas sadu nõrkuste või viirusega nakatunud seadmeid. Selle info edastame kohe teenusepakkujatele, kelle kliendid on ohus. Minu tungiv palve on, et see info haavatavustest edastatakse kliendile. Oluliselt odavam on õppida teiste, mitte oma vigadest. Kui meie hoiatustele jäetakse reageerimata, siis pole tavatu, et meie nõu küsitakse siis, kui küberintsident on juba ettevõtet laastanud,» manitses RIA peadirektor.