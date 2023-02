Kaljulaid: EKRE tervikuna häbistab riiki ja püüab inimesi üksteise vastu üles ässitada

«Loomulikult on kaitsevägi käitunud õigesti, et on need valeväited sisuliselt ja faktidele tuginedes ümber lükanud,» kinnitas Kaljulaid.

Kaljulaid ütles, et EKRE juhi ning Eesti Kaitseväe juhtide vahel puhkenud avaliku sõnavahetuse osas peavad mõlemad osapooled mõistma, et praeguses ärevas julgeolekuolukorras ei tule selline avalik sõnelus kellelegi kasuks ning see tuleks nüüd lõpetada.

«Kui opositsiooniliider Helme ei suuda edasistest rumalatest väljaütlemistest hoiduda, siis ilmselt rohkem ei ole kaitseväe juhtidel mõtet selle teemaga edasi tegeleda. Vaielgu parem poliitikud omavahel.»

Kaljulaidi hinnangul peavad Ukraina toetamisega seotud otsuseid selgitama eelkõige need, kes on neid otsuseid teinud ja nende eest ka vastutavad, s.t valitsuse liikmed, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed, valitsuserakondade juhid.

«Martin Helme ja EKRE on aga veel kord tõestanud seda, et neid ei saa usaldada. Isegi kui selles erakonnas on mõni üksik sõjandust tundev mees, tervikuna häbistab see erakond riiki ja püüab inimesi üksteise vastu üles ässitada. Riigi vastu loomulikult ka,» sõnas riigikaitsekomisjoni esimees.

Kaljulaid pöörab tähelepanu asjaolule, et valimiste-eelne debatt peaks tegelikult olema ka konstruktiivne, mis tähendab, et vaidlused saavad olla kurjuseta ja sisulised ning tugineda saab tõestele faktidele. Selle poole peavad püüdlema kõik Eesti erakonnad ja Riigikogu valimiste kandidaadid.

Esimehe hinnangul juhivad taolised sõnasõjad tähelepanu eemale sellest, mida tegelikult Eesti sõjalise riigikaitse arendamiseks tehakse. «Järgmisel nädalal kinnitab Riigikogu loodetavasti uued julgeolekupoliitika alused, millega sõlmitakse erakondade ülene kokkulepe rahastada riigikaitset edaspidi vähemalt kolme protsendi ulatuses SKP-st.» Kaljulaid lisas, et loodetavasti toetavad seda kõik Riigikogus esindatud erakonnad.