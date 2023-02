Riik toetab Eesti venekeelset erameediat miljoni euroga

«Kultuuriministeeriumi eesmärk on tugevdada Eesti ühist inforuumi ning olulise teabe jõudmist kõigi Eestis elavate inimesteni. Eestis on jätkuvalt neid inimesi, kes ka pärast Venemaa propagandakanalite keelamist neid tarbivad. Seega soovime Eesti venekeelsete meediakanalite toetamisega pakkuda Eesti meediamaastikul alternatiivi ehk kvaliteetset venekeelset ajakirjandust, mis oleks prii Putini propagandast,» ütles Hartman.

Programmi «Eesti sõltumatu erameedia poolt venekeelset inforuumi tasakaalustava ja ühist inforuumi kujundava ajakirjandusliku sisu loomise ja edastamise toetamine» taotlusvooru laekus kaheksa taotlust kogusummas 1 768 330 eurot. Komisjon tegi ettepaneku toetada 4 projekti kogusummas 1 000 000 eurot. Toetust venekeelse ajakirjandusliku sisu tootmiseks said AS Postimees Grupp, Delfi Meedia AS, AS Äripäev ja OÜ Põhjaranniku Kirjastus. Vooru maht oli miljon eurot.